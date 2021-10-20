Тамбов, 20 октября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поддержал предложение о строительстве нового здания областной станции скорой помощи, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Руководитель Тамбовщины Максим Егоров посетил областную станцию скорой помощи

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Максим Егоров сегодня, 20 октября, посетил областную станцию скорой помощи. Он осмотрел автопарк санитарных машин, посетил диспетчерский центр и оценил условия работы медиков.

В настоящее время станция скорой помощи располагается в двухэтажном здании 1974 года постройки. Его площадь и планировка не соответствуют современным требованиям. Представленный руководителю региона проект нового здания предусматривает обустройство зон выездных бригад, отдыха, единой диспетчерской службы, центра медицины катастроф и учебного центра.

Максим Егоров ознакомился с эскизным проектом, отметил социальную значимость службы скорой помощи и поддержал предложение о строительстве нового здания.

«Посмотрели технику, познакомились с работой единого диспетчерского центра, — все отлично работает, — подчеркнул Максим Егоров, — Но если говорить о станции скорой помощи, то, конечно же, требуется полная перестройка. Я изучил эскизный проект и дал соответствующие поручения строительному блоку региона: необходимо глубже и тщательнее рассмотреть вопрос, чтобы новое здание было современным и комфортным».

Руководитель Тамбовщины также поблагодарил медиков за работу, отметив их вклад в борьбу с распространением коронавируса.