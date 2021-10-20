Барселона, Испания, 20 октября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. 20 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с киевским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали составы.

Флаг ФК «Барселона»

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Клеман Лангле, Хорди Альба, Оскар Мингеса, Серхио Бускетс, Гави, Френки де Йонг, Мемфис Депай, Сержиньо Дест, Люк де Йонг.

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владислав Супряга.

На данный момент киевское «Динамо» с одним очком идет на третьей позиции в турнирной таблице группы E. Каталонская «Барселона» без очков занимает последнее место.