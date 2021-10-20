Екатеринбург, 20 октября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В Свердловской области возросло количество погибших после отравления метиловым спиртом. Об этом пишут СМИ.

Zen.yandex.ru Спирт

Издания ссылаются на общественника Дмитрия Чукреева. Официальных комментариев пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, официально известно о 18 скончавшихся после употребления метилового спирта. Два бизнесмена задержаны. За сбыт опасной продукции им грозит до десяти лет колонии.

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