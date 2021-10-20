Москва, 20 октября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Цены производителей промышленных товаров в России в сентябре снизились в среднем на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — выросли на 26,3%. Такие данные приводит 20 октября Росстат.

Government.ru Металлургический завод

За январь-сентябрь текущего года цены промпроизводителей выросли на 26,3%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 23,2%.

По оценке ведомства, в сентябре в добыче полезных ископаемых по сравнению с августом снизились цены для внутреннего рынка на природный графит — на 19,3%, железорудный концентрат — на 16,6%, природные алмазы — на 16,5%, янтарь — на 14,4%, доменный железорудный агломерат — на 13,6%.

В то же время цены на обогащённые уголь и антрацит выросли на 13,6%, никелевые концентраты — на 11,2%, апатитовые концентраты — на 10,1%.

В обрабатывающих производствах отмечено снижение цен в металлургии, в том числе листовой прокат из нелегированных сталей — на 23,2%, прочую легированную сталь в слитках или прочих первичных формах — на 12,4%, стальной горячекатаный листовой прокат — на 10,3%.

При этом выросли цены на трубы и пустотелые профили из чугуна — на 19,4%, железнодорожные рельсы широкой колеи — на 19,2%, хром и изделия из него, сплавы на основе хрома и порошки — на 13%.

Снизились также цены на некоторые виды нефтепродуктов. Так, индустриальные масла стали дешевле на 8,1%, строительные и кровельные нефтяные битумы — на 7,4% и 5,3% соответственно.