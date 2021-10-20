Москва, 20 октября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Законопроект об особенностях ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах промышленной инфраструктуры, которые выводятся из эксплуатации, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Government.ru Правительство РФ

Регулирование предлагается ввести в отношении производственных объектов, являющихся опасными производственными объектами I и II классов опасности.

Кроме того, законопроектом устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов.

Законопроектом устанавливаются положения об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда с целью их «окрашивания» и направления на выявление, оценку или ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде или на иные природоохранные мероприятия.

Порядок разработки плана природоохранных мероприятий и его согласования будет устанавливаться правительством РФ.

Средства от указанных платежей в настоящее время не окрашены и растворяются в консолидированных бюджетах субъектов РФ, отмечают в правительстве.

По данным авторов, в частности, в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в период с 2018 по 2020 года поступило более 38,9 млрд рублей от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Из этих средств обозначенный период на ликвидацию накопленного вреда природе регионы израсходовали 721 млн рублей (менее 2%).