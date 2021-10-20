Екатеринбург, 20 октября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. На юге Екатеринбурга площадь тления торфяника удалось сократить до 3,4 га. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС.

61.mchs.gov.ru Пожарный

Сейчас усилия пожарных сосредоточены на тушении двух крупных и четырёх незначительных очагов. Всего за период тушения огня во все очаги было подано больше 50 млн литров воды.

С огнём борются 271 человек, задействовано 113 единиц техники. Как сообщало РЕ, пожар тушат с 11 октября.