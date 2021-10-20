Варшава, , 19:24 — REGNUM Нелегальные мигранты устроили штурм белорусско-польской границы, пытаясь прорваться на территорию Евросоюза, сообщает 20 октября пресс-служба Пограничной стражи Польши.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

Отмечено, что польским пограничникам пришлось применить силу и распылять газ.

«Сегодня патруль пограничников, несущий службу в районе населенного пункта Уснаж Гурны, сообщил, что иностранцы, кочующие на белорусской стороне, силовым способом форсируют границу», — указано в сообщении пресс-службы.

По утверждению польских пограничников, более десятка мигрантов бросили бревна на пограничные заграждения, а в пограничников и военных мигранты бросали камни.

«Их действиям помогали сотрудники белорусских служб», — утверждает Пограничная стража Польши.

Кроме того, было отмечено, что «иностранцы, находящиеся на белорусской стороне, обладают топорами и ножами».

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