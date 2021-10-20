Росстат зафиксировал рост долгов по заработной плате в сентябре
Москва, 20 октября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в сентябре увеличилась на 41,5 млн рублей, или на 3,1%, и по состоянию на 1 октября составила 1 млрд 369 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
По данным ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало октября 531,3 млн рублей (38,8%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2021 года, ещё 239 млн рублей (17,5%) — долги, сохраняющиеся с 2020 года, 598,7 млн рублей (43,7%) — с 2019 года и ранее.
Сообщается также, что 5,8 млн рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней, в том числе 4 млн рублей — из федерального бюджета, 1,7 млн рублей — из местных бюджетов. Остальная часть задолженности возникла из-за отсутствия у работодателей собственных средств.
На 1 октября задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 41,9%, строительной сферы — 17,2%, сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 12,7%, здравоохранения и социальных услуг — 6,3%, транспорта — 6%, добычи полезных ископаемых — 5,3%.