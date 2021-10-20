Москва, 20 октября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в сентябре увеличилась на 41,5 млн рублей, или на 3,1%, и по состоянию на 1 октября составила 1 млрд 369 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

По данным ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало октября 531,3 млн рублей (38,8%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2021 года, ещё 239 млн рублей (17,5%) — долги, сохраняющиеся с 2020 года, 598,7 млн рублей (43,7%) — с 2019 года и ранее.

Сообщается также, что 5,8 млн рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней, в том числе 4 млн рублей — из федерального бюджета, 1,7 млн рублей — из местных бюджетов. Остальная часть задолженности возникла из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 октября задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 41,9%, строительной сферы — 17,2%, сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 12,7%, здравоохранения и социальных услуг — 6,3%, транспорта — 6%, добычи полезных ископаемых — 5,3%.