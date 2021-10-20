Минск, 20 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. К финансовой помощи КНР при строительстве очередного социального объекта в Белоруссии следует отнестись экономно. Об этом 20 октября заявил Александр Лукашенко, выступая в Минской областной клинической больнице.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, проблему строительства нового корпуса областной больницы пытаются решить 10 лет. Нынешнее здание клиники построено в 1975 году. Лукашенко дал ценные указания по строительству, как отмечено в официальном сообщении — «тем более финансовую помощь окажет Китай».

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«Мне доложили об этом проекте. Я главному врачу и министру говорил: должно быть все оптимально и функционально. На чем нельзя экономить — на медицинском оборудовании, — сообщил Лукашенко. — Вижу у вас излишества в этом проекте».

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«Но сразу смотрите, где что подрезать: лишних денег нет. И даже если они есть, их надо тратить на медицинское оборудование, лекарства, науку, вкладывать в талантливых врачей, а не просто строить стены», — отметил руководитель постсоветской республики.

Он также обратил внимание на необходимость очередного сокращения работников («оптимизации»), призванного сэкономить бюджетные средства для повышения зарплат.«Это не потому что мы прекратим финансировать высокотехнологичное оборудование и не будем строить. Но надо подсократиться, а если и строить, то очень-очень оптимально, — поведал Лукашенко. — А сэкономленные деньги мы лучше в зарплату людям отдадим. Мы размахнулись — культурные объекты, образования объекты, здравоохранения объекты, — а средний, младший персонал, даже врачей держим на «голодном пайке». Поэтому не надо нам размахиваться».

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