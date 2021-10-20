Москва, 20 октября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 11 по 18 октября выросла на 16 копеек и составила 49,12 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Дизельное топливо за этот же период подорожало в среднем на 17 копеек — до 50,86 рубля за литр.

По состоянию на 18 октября средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 46,19 рубля, марки Аи-95 — 49,99 рубля, марки Аи-98 — 57,83 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 76 региональных центрах. Наиболее существенно он подорожал Кызыле — на 0,9%.

Снижение цен зафиксировано в Новосибирске — на 0,5%, Брянске — на 0,3%, Владивостоке — на 0,1%.

В Москве цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%.