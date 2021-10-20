Йошкар-Ола, , 19:14 — REGNUM Заместитель директора ФСИН России Александр Хабаров представил коллективу управления ведомства по Марий Эл нового начальника полковника внутренней службы Игоря Третьякова. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Пресс-служба УФСИН по Марий Эл

«Безусловным приоритетом в нашей работе является исполнение уголовного наказания в строгом соответствии с действующим законодательством, соблюдение прав и законных интересов осужденных, выполнение ими своих обязанностей», — отметил Третьяков.

Третьяков работает в органах уголовно-исполнительной системы с 1994 года, руководил различными подразделениями ведомства в Самарской области. С 2018 года являлся заместителем начальника самарского управления ФСИН.

ИА REGNUM напоминает, ранее УФСИН по Марий Эл в статусе временно исполняющего обязанности возглавлял Дмитрий Филин.