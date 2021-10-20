София, 20 октября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Правительство Болгарии подписало постановление, предусматривающее частичный запрет на продажу в торговых сетях и применение в домашнем хозяйстве республики изделий из пластика и полиэтиленовой продукции. Об этом 20 октября сообщила софийская газета «Сегодня».

Елена Миронова ИА REGNUM Ёмкости для сбора пластика в Тюмени

Согласно официальной информации, нововведение призвано гарантировать соблюдение экологических норм и стандартов Евросоюза.

«Вводятся меры по сокращению выпуска пластиковых стаканчиков и бутылок, а также полиэтиленовых пакетов одноразового использования», — говорится, в частности, в правительственном документе.

В то же время официальная София обязала производителей соответствующей продукции маркировать свои товары специальными этикетками с информацией о правилах утилизации тары.

Постановление правительства Болгарии уже вызвало недовольство ряда болгарских предпринимателей.

«Власти не предпринимают никаких мер, дабы компенсировать нам возможные убытки в этой отрасли, — заявил журналистам активист профсоюзного движения владельцев малого и среднего бизнеса Болгарии Иван Делчев. — Следовательно, торопиться с выполнением требований Софии мы не будем».