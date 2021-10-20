Москва, 20 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период со 2 по 18 октября выросли в среднем на 0,26% после роста на 0,22% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Инфляция за период с начала октября, по оценке Росстата, достигла 0,63%, а с начала года — 5,98%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 2,8%, мясо кур — на 1,5%, гречневая крупа — на 1%, сахар-песок — на 0,8%, пастеризованное молоко — на 0,7%, стерилизованное молоко — на 0,6%, маргарин, вермишель, чёрный чай — на 0,5%, свинина, сосиски и сардельки, сливочное масло, сметана, жирный творог, сычужные сыры, пшеничная мука, рис имакаронные изделия — на 0,4%, ржаной хлеб, печенье — на 0,3%.

Варёные колбасы, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов,водка стали дороже на 0,2%, подсолнечное масло, говядина, мороженая рыба — на 0,1%.

Одновременно с этим пшено подешевело на 0,2%, баранина, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, соль— на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,3%, в том числе на огурцы подорожали на 14,3%, помидоры — на 9,9%, картофель — на 3,6%. В то же время яблоки стали дешевле на 1,2%, репчатый лук — на 0,9%, морковь — на 0,3%.

Зафиксирован рост цен на ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Так, пелёнки для новорожденных подорожали на 0,8%, хозяйственное мыло и спички — на 0,5%, детские подгузники — на 0,4%, женские гигиенические прокладки, туалетное мыло и сухие корма для домашних животных — на 0,3%, зубная паста — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, согласно данным Росстата, за неделю выросли в среднем на 0,3%.