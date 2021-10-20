Тюмень, 20 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Тюменской области приостановлен личный приём граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти региона до 31 декабря 2021 года включительно. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Соответствующее распоряжение подписано в главой региона Александром Моором 20 октября 2021 года.

Ранее правительство Тюменской области объявило продление существующих антиковидных ограничений — маски в общественных местах, санитарная дистанция — до нового 2022 года.