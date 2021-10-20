Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. В Петербурге совершено второе за неделю нападение с ножом на медика. В одном из общежитий Приморского района наркоман нанёс ножевые ранения врачу скорой помощи и проживающей в общежитии девушке. Преступник был задержан рядом с местом происшествия оперативно прибывшим нарядом дорожной полиции.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Место преступления — комната в общежитии

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 20 октября в 16:33 мск в полицию поступила информация о нападении на врача скорой помощи, приехавшего по вызову в общежитие на проспекте Испытателей.

«На место прибыл ближайший наряд полиции — экипаж ДПС. Полицейские задержали 20-летнего молодого человека на выходе из общежития, а в одной из комнат с ножевыми ранениями была обнаружена проживающая в общежития 20-летняя девушка и мужчина, врач скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.

Как предварительно установлено, молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, из-за чего к нему была вызвана скорая помощь. После прибытия врача злоумышленник сначала нанес ножевое ранение 20-летней девушке, проживающей в комнате, а затем врачу скорой помощи, после чего попытался скрыться.

«Потерпевшие госпитализированы в больницу. Молодой человек передан в следственные органы для принятия процессуального решения», — отметили в Главке МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 72-летнего пациента коронавирусного отделения городской многопрофильной больницы №2 Санкт-Петербурга, который в ночь на 19 октября тяжело ранил ножом дежурного врача больницы.