Москва, 20 октября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Исполнители Егор Крид и Клава Кока провели совместный стрим. Запись прямого эфира доступна на YouTube-канале EGOR KREED GAMING с 20 октября.

Vk.com/kreed58 Егор Крид

Во время стрима Клава Кока и Егор Крид выбирали одну из двух композиций, которая им нравится больше. Рэперу пришлось выбирать между треком Вали Карнавал «Психушка» и «Мокрыми кроссами» Тимы Белорусских.

Артист отдал предпочтение песне своей бывшей девушки, блогера Вали Карнавал. «Мне очень нравится песня Вали! Это один из немногих тиктокерских хитов, который сделан круто», — считает Егор Крид.

Ранее у Егора Крида и Вали Карнавал произошёл конфликт после их расставания. Рэпер записал альбом под названием Pussy Boy — в песнях он нелицеприятно отзывался о бывшей возлюбленной.