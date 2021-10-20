Бишкек, 20 октября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Острый дефицит поливной воды в Киргизии заставляет местных аграриев задуматься о том, чтобы отказаться от выращивания сельхозкультур, которым её потребуется много. Об этом заявила член Ассоциации развития агропромышленного комплекса Анара Асадова на брифинге сегодня, 20 октября.

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По её словам, к таким растениям относится в первую очередь сахарная свекла.

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Представитель аграрного сообщества отметила, что сейчас в республике работает только два завода по производству сахара, которые покрывают потребности страны в этом продукте лишь на 60%, а остальное завозится из-за рубежа.

«Если сократить посевы свеклы, то эти предприятия будут удовлетворять спрос только на 40% или на 50%. Также это приведет к сокращению штата работников сахарных заводов. Люди начнут терять работу», — подчеркнула она.

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