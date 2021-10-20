Варшава, 20 октября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Польская студия CD Projekt RED перенесла релизы улучшенных версий Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3: Дикая Охота» на 2022 год. Об этом 20 октября сообщается на сайте разработчиков.

BagoGames Ведьмак

CD Projekt RED отметила, что версия Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения выйдет в первом квартале 2022. А релиза обновлённого «Ведьмака» придётся ждать дольше — он состоится только во втором квартале 2022 года.

Добавим, что изначально компания планировала выпустить версии для консолей нового поколения в 2021 году. Причина такой смены планов пока не раскрывается.