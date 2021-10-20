Москва, 20 октября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Латвии создали аналог украинского одиозного сайта «Миротворец», и сделано это в предвыборных целях для дискредитации политических противников. Об этом 20 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

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«Крайне интересное событие, которое я пропустил — в Латвии появился сайт, который можно вольно перевести «Ковид-умники». Анонимные создатели этого сайта публикуют фамилии тех влиятельных персон, которые критикуют власти за неадекватное управление и разворовывание денег из бюджета в период кризиса и эпидемии ковида», — сообщил политолог.

«Их представляют врагами государства и общества, призывают запомнить для того, чтобы потом наказать за сопротивление действиям властей, взвалить на них ответственность за провал противоэпидемиологической борьбы», — рассказал эксперт.

«Помимо сотни политиков, священников, журналистов, врачей, упомянуты их друзья в социальных сетях. Практически все — латыши, люди влиятельные именно в латышских медиа и социальных сетях», — заметил эксперт.

«Из этого можно сделать вывод, что нынешняя правящая группировка приступила к дискредитации своих оппонентов в преддверии парламентских выборов, намеченных через год», — заключил Гапоненко.