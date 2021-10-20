Лондон, 20 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Разработчики из Hello Games представили новую сюжетную экспедицию для игры No Man's Sky. Трейлер с демонстрацией контента был опубликован 20 октября на официальном YouTube-канале студии.

Blake Patterson No Man's Sky

По сюжету экспедиции, игрокам нужно будет столкнутся с гигантскими червями, которые разрушают разные планеты. Как отмечают разработчики, с монстрами можно будет не только сражаться, но и использовать их в качестве ездовых животных.

Добавим, что релиз экспедиции под названием Emergence уже состоялся. Она доступна всем игрокам бесплатно.