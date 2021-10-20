Брюссель, , 18:52 — REGNUM НАТО остаётся открытым к диалогу с Россией, хотя Москва и приняла решение закрыть своё дипломатическое представительство при альянсе и представительство альянса на своей территории, сообщил 20 октября журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Столтенберг «Мы сожалеем по поводу принятия этого решения, которое не способствует установлению диалога и взаимного понимания. Однако политика НАТО остается последовательной, и мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия — НАТО».

Он сказал, что Москве альянс предложил созвать заседание совета, в Брюсселе теперь ждут ответа России, а затем добавил:

«Отношения между Россией и НАТО находятся на самом низком уровне со времён холодной войне, и виной этому — агрессивные действия России».

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