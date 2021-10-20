Брюссель, 20 октября 2021, 18:52 — REGNUM НАТО остаётся открытым к диалогу с Россией, хотя Москва и приняла решение закрыть своё дипломатическое представительство при альянсе и представительство альянса на своей территории, сообщил 20 октября журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Он сказал, что Москве альянс предложил созвать заседание совета, в Брюсселе теперь ждут ответа России, а затем добавил:
Читайте ранее в этом сюжете: Москва ждёт от НАТО шагов по улучшению отношений с РФ — Лавров