20 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Андрей Камыжикин, , 19:37 — REGNUM Прежде чем описать нынешнее положение дел в Донбассе, хочу отметить, что Донецк — мой родной город, и вся боль и проблемы этого края очень значимы для меня. Несколько дней назад я вернулся из рабочей командировки, во время которой в качестве военного корреспондента ИА ANNA-News я посещал передовые позиции НМ ДНР, встречался со своими сослуживцами и общался с жителями прифронтового поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2015—2016 гг. я проходил службу в должности связиста в батальоне, дислоцировавшемся именно в Старомихайловке. Первое, на что я обратил внимание по приезде — значительно увеличилось число мирных жителей. Люди вернулись в свои дома, по улицам передвигаются гражданские автомобили. День моего приезда в поселок совпал с одним значимым событием для его жителей — социально незащищенные семьи получали помощь в виде двух тонн угля. И это не может не радовать: те, кто нуждается в поддержке и помощи, получают ее, несмотря ни на какие трудности и проблемы данного региона.

Но, конечно же, проблем очень много. Прифронтовой поселок узнаешь сразу, практически каждой семьи коснулась война. Кругом разрушенные дома и постройки, выбитые окна, поврежденные ограды и заборы, изрытые снарядами дороги. Во многих домах вместо стеклопакетов окна затянуты пленкой. За семь лет войны осколки снарядов изрешетили каждый дом. Но несмотря ни на что, жизнь здесь продолжается — дети ходят в школу, которая и сейчас обстреливается украинской стороной, а после гуляют во дворах, взрослые ходят на работу и занимаются хозяйством. Поражает, что раскаты взрывов, залпы артиллерии и стрельба из автоматического оружия уже практически не пугают местных жителей. Дети не убегают с улиц, люди не ищут убежища, старики не уходят с огородов. Увиденное мной в Старомихайловке можно уверенно проецировать на любой прифронтовой населенный пункт ДНР.

Последствия обстрела Украиной н.п. Старомихайловка 15 апреля Dnr-sckk.ru

Учитывая специфику моей профессии, в первую очередь меня, конечно же, волнует степень боеспособности и оснащенности солдат и офицеров, стоящих на защите рубежей Донбасса. На днях украинская сторона провела демонстративный полет турецкого ударного БПЛА «Байрактар ТБ-2» вдоль границ Республики. Можно по-разному относиться к этому маневру, но я лично видел, на что способны эти аппараты. Ровно год назад в составе группы военных журналистов агентства ANNA-News мы с Александром Харченко находились в Арцахе, где эти беспилотники применялись достаточно эффективно. Говорить о борьбе с ними можно много и долго, но я постараюсь коснуться главного. На мой взгляд, комплексы ПВО, которые были на вооружении у защитников Арцаха, оказались практически полностью бесполезными. Речь идёт о 9К33 «ОСА», 9К35 «Стрела-10» или ПЗРК «Игла». Они загорались раньше, чем могли произвести эффективный выстрел по воздушной цели. Сирийский опыт борьбы с подобными угрозами подсказывает, что ПВО качественно реагируют на приближение «Байрактара» в том случае, если на вооружении стоят такие комплексы, как «Бук», «Панцирь» и «Тор». Есть ли что-то подобное на вооружении у республик Донбасса? Не уверен.

Командование 1-го АК ДНР, конечно, готовится к реагированию на новые угрозы. Регулярно проводятся учения всех родов войск, и прежде всего это касается подразделений ПВО. Боевой дух у моих сослуживцев на высоте, на полигонах и в реальных боях они достаточно набрались опыта. Научились сбивать или перехватывать управление у малоразмерных БПЛА, которые с 2015 года применяются для разведки и корректировки огня (а в 2017 году кустарно переделанные коптеры стали носителями небольших зарядов, которые посыпались на головы военнослужащих и мирных жителей). Но применение «Байрактаров» может изменить общую картину этого противостояния. Угрозу не стоит недооценивать.

Турецкий БПЛА Twitter @tcsavunma

В итоге все покажет бой, которого, скорее всего, не миновать. Ведь надо же куда-то списывать средства, которые украинские политики высасывают из своих европейских и заокеанских партнеров. А также из собственных граждан.