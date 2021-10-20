Вашингтон, 20 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Сервис YouTube Originals выпустит документальный фильм о климатических изменениях под названием Dear Earth («Дорогая Земля»). Об этом 20 октября пишет издание Elle Girl.

Kremlin.ru Обама

По данным СМИ, в съёмках проекта приняли участие бывший президент США Барак Обама, американская певица Билли Айлиш, а также южнокорейская группа BLACKPINK. При помощи известных личностей создатели Dear Earth решили привлечь внимание людей к экологическим проблемам Земли.

Добавим, что премьера фильма Dear Earth состоится 23 октября 2021 года на платформе YouTube Originals. В съёмках проекта также приняли участие персонаж мультсериала Губка Боб, Папа римский Франциск, куклы Маппеты из одноимённого шоу и другие.