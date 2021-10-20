Вашингтон, 20 октября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Причиной пожара, уничтожившего универсальный десантный корабль (УДК) ВМС США Bonhomme Richard, стали умышленные действия одного из членов его экипажа, сообщил командующий 3-м флотом ВМС США Скотт Конн, контролирующий ход расследования этого происшествия.

U.S. Navy Десантный корабль USS Bonhomme Richard ВМС США

«Умышленный поджог из-за конфликта с командованием», — считают следователи, изучающие материалы дела.

Напомним, УДК Bonhomme Richard сгорел во время нахождения на военно-морской базе США в Сан-Диего. В результате пожара, бушевавшего на его борту несколько суток, корабль получил сильные повреждения и был отправлен на металлолом.

Тогда пострадали 40 военных моряков и 23 гражданских сотрудника базы.

Сейчас американские следователи предъявили одному из матросов обвинение в умышленном поджоге. Они собрали сведения о том, что у него был конфликт с командирами.

О причинах конфликта пока не сообщается.

Кроме того, было выяснено, что экипаж корабля не принял почти никаких мер по борьбе с пожаром и даже не активировал систему подачи пены для пожаротушения.

«Моряки оказались неподготовленными к пожаротушению, они не смогли скоординировать свои действия с гражданскими специалистами», — указано в докладе.

Справка ИА REGNUM: универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD-6) является шестым в серии из восьми кораблей класса Wasp.

Водоизмещение 40 500 тонн. Длина 257 метров, ширина 32 метра. Экипаж 1108 человек. На борту могут находиться 1894 морских пехотинца. Авиагруппа корабля может состоять из 42 вертолётов CH-46 Sea Knight, пяти штурмовиков AV-8B Harrier, шести противолодочных вертолетов.