Вашингтон, 20 октября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Издательство Ziggurat Interactive выпустит обновлённые версии игр BloodRayne и BloodRayne 2 уже 18 ноября 2021 года. Об этом 20 октября сообщает «Игромания».

Игровая консоль Nintendo Switch Lite

Ремастер-версия будет доступна на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch. При этом на PS4 и Switch также выйдет эксклюзивная коробочная версия игры.

BloodRayne: ReVampedи BloodRayne 2: ReVamped будут отличаться от оригинальных BloodRayne поддержкой высокого разрешения экрана, а также рядом улучшений: освещения, эффектов воды и теней, а также кинематографических роликов.