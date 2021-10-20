20 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Мирослава Романенко, , 19:37 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил отменить исторический термин «Великая Отечественная война», сообщает 20 октября официальный сайт СНБО. По версии авторов предложения, вместо этого нужно будет употреблять название «советско-немецкая» война. Также в качестве альтернативного варианта предлагается называть события Великой Отечественной войны обобщенно, частью Второй мировой войной.

Воспоминание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили на странице депутата Рады Максима Бужанского в социальной сети Facebook, а также в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие осудили предложение СНБО.

«Возникают три вопроса: 1. А как же вопли про то, что есть только Вторая мировая война, и никаких её отдельных частей быть не может, которыми промывают мозги детям в школах? 2. А американо-японскую войну тоже не рекомендуется называть Войной на Тихом океане, как это уже 80 лет делают американцы? 3. А есть у кого-то в семье медали от воевавших родственников с надписями «За победу во Второй мировой» или «За отвагу в советско-германской? Можно за боевые заслуги в какой-то из этих двух, тоже интересно посмотреть было. Как может не провалиться тупая пропаганда, пытающаяся украсть название Великая Отечественная там, где у каждого в семье кто-то принял в ней самое непосредственное участие? Где у каждого в семье кто-то заплатил за него жизнью? Не может не провалиться. Хорошо, что провалится», — выразил уверенность депутат Рады в своем телеграм-канале.

«А у президента дед на чьей стороне воевал?..» — поинтересовался Игорь.

«У нас прибалты с этим всем вполне себе живут. 30 лет уже как. И с негражданами. И с нацистами. И в ЕС. Ну вымирают немного. Но хозяина это не беспокоит», — отметил «Гагарин».

"Внимание, вопрос, сколько ещё украинцы будут терпеть майдаунов, пляшущих на костях их дедов и прадедов? Внимание, ответ — бесконечно долго…» — пишет Влад В.

Снесенный памятник Георгию Жукову в Харькове Mvs.gov.ua

«Ничего не провалится. Нормальных людей, не подверженных пропаганде современной украинской повестки, всё меньше и меньше. За сем лет петля нацизма всё крепче стягивает шею народа. А те, кто не хочет промывки мозгов своих, они либо уедут, либо вымрут. Уже сейчас никого не осталось, кто бы силу имел и мог бороться. Болтаем разрозненно, выражая своё недовольство, и всё», — написал Jax Spriter.

«Оголтелая политическая мифология лишает истории страну-победителя. Подобные «историки» и создатели новой идеологии встречали, вскидывая руки в нацистском приветствии, «освободителей» со шмайсерами», — добавил Andrey Petrovich.

«Имхо, всё логично. Страна, не имеющая будущего, должна побеспокоиться о лишении себя прошлого. Это предраспадные конвульсии…» — отметил Alexey K.

«А с Италией, Венгрией, Румынией, Финляндией и другими союзниками Гитлера войны не было? Только с Германией воевали?» — поинтересовался Vadim R.

«Вполне естественно, что в недостране недоистория», — добавил Yevgeniy S.

Украинские националисты

«Не зря едят хлеб наши идеологические структуры! Работают в поте лица, давая одну, истинно правильную, оценку историческим событиям. Оказывается, война была «советско-немецкой»! Я не спрашиваю, что там делали итальянцы, румыны и «прочие шведы». Мне интересно, за что воевали миллионы украинцев. Не за своё Отечество? За «Советы», как известно, «навязанные» нам «ненавистной» большевистской Россией? То есть, по сути, являлись коллаборантами, защищающими оккупационную власть? И заслуживают не уважения, а презрения? Вот ведь какую волну вопросов может породить простенькое решение СНБО!» — заметил Владимир Б.

«Я почему-то совсем не удивляюсь. Особенно после того, как Зеленский смешал нацистов и победителей. А в Холокосте обвинил СССР», — подытожила Марина П.

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