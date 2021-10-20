Белград, , 18:53 — REGNUM Вероятность того, что в ходе ноябрьских переговоров президентов Сербии и России Александра Вучича и Владимира Путина Сербия получит ощутимую скидку на газ, довольно высока. Об этом ИА REGNUM заявил сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Газ Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

Напомним, что ранее президент Сербии заявил о том, что его страна не сможет оплачивать газ по той цене, которую предлагает российская сторона, и что во время личной встречи с президентом Путиным он попросит о существенной скидке. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что повестка встречи двух лидеров обсуждается, и что она может состояться 25 ноября.

По мнению эксперта, на это существует несколько причин, но главное то, что Сербия с недавних пор стала основной страной на пути газопровода «Турецкий поток» — или «Балканский поток», как принято называть этот трубопровод в Сербии и Болгарии.

«С другой стороны, Белград мог бы наконец-то сделать несколько шагов навстречу России. Во-первых, мог бы предоставить дипломатический статус для сотрудников Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, о чем Россия уже давно просила сербскую сторону. Таким образом Сербия доказала бы, что она может быть надежным политическим партнером», — рассказал Гайич.

По словам эксперта, здесь от президента Вучича не потребуется делать то, что не соответствует интересам самой Сербии.

«Глава Сербии ранее действовал достаточно непрозрачно и в ущерб национальным интересам, когда речь шла о его политических договоренностях с Западом. Но в 2019 году, в момент, когда президент Путин вручал ему российский орден, он обещал совершенно иное. Вучич тогда сказал, что все вопросы, связанные с Косово и Метохией, впредь будет обсуждать с российскими партнерами просто по той причине, что Россия является союзником Сербии. После этого Вучич подписал Вашингтонское соглашение. Значит, он свое обещание не выполнил», — отметил политолог.

Гайич напомнил и другие спорные эпизоды российско-сербских отношений, такие, как скандал вокруг «российского шпиона» Георгия Клебана, или обвинения, которые выдвигали в адрес России некоторые депутаты от правящей Сербской прогрессивной партии. В них говорилось о том, что Россия стоит за организацией протестов против строгих мер борьбы с эпидемией коронавируса летом 2020 года в Белграде, добавил эксперт.

«Были в этих отношениях моменты, которые нельзя назвать дружеским. Но Белград должен стать надежным партнером Москвы», — сказал Гайич.

Сербский политолог считает, что Россия заинтересована в том, чтобы Сербия в военном и экономическом плане стала самой сильной страной на Балканах.

«Достаточно упомянуть то, что в Сербии находится одна из главных российских инвестиций в Европе — магистральный газопровод, с помощью которого газ через сербскую территорию можно поставлять в Европу. Его инфраструктура находится в Сербии, и это очень хорошо для нашей страны. Это значит, что Россия заинтересована в сохранении мира и стабильности в стране. Это усиливает значимость, безопасность и экономическую привлекательность Сербии. Мне кажется, что уступки, на которые должен пойти Вучич во время встречи с Путиным, на самом деле на руку самой Сербии», — подытожил Стеван Гайич.