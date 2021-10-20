Казань, 20 октября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Татарии не планируют вводить дополнительные нерабочие дни с 23 октября текущего года. При этом в случае необходимости нерабочие дни, которые были объявлены президентом России Владимиром Путиным — с 30 октября по 7 ноября — в республике могут продлить. Такое решение было принято по итогам доклада оперативного штаба главе Татарии Рустаму Минниханову.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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В период с 30 октября по 7 ноября в республике продолжат работу предприятия и организации непрерывного цикла; предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность; органы государственной и муниципальной власти; МФЦ и образовательные организации.

Минниханов поручил оперативному штабу вести анализ эпидемиологической ситуации и выработать предложения по организации дальнейшей работы к 30 октября. Кроме того, поставлена задача увеличить темпы вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в республике действуют ограничения на посещение предприятий общественного питания, торговых центров, фитнес-центров. Граждане старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию, должны соблюдать изоляцию по месту жительства. Также действует постановление главного санитарного врача республики Марины Патяшиной об обязательной вакцинации работников ряда сфер.

Напомним, ранее Минздрав России включил Татарию в перечень регионов, где наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом, которая требует индивидуального подхода.

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