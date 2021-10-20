Вашингтон, 20 октября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Компания Remy Cointreau подала в суд на бренд коньяка рэпера 50 Cent. Об этом 20 октября пишет издание Billboard.

Hyperlush.com 50 Cent

По данным издания, причиной судебного иска, поданного ещё в августе 2021 года, стало заимствование дизайна бутылок коньяка Remy Martin. В свою очередь компания рэпера Sire Spirits обвинила Remy Cointreau в отстаивании фальшивых прав на интеллектуальную собственность, а также в «недобросовестном» судебном иске. «Это действие — неприкрытая попытка использовать беспричинный судебный процесс для финансового уничтожения конкурента», — считают адвокаты бренда 50 Cent.

Ранее рэпер 50 Cent выпустил сериал Black Mafia Family («Семья чёрной мафии»). Благодаря высоким рейтингам шоу его продлили на второй сезон.