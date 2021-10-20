София, 20 октября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Болгарии объявило о начале реализации масштабного проекта по увеличению числа центров для временного пребывания иммигрантов (ЦВПИ) на территории республики. Об этом 20 октября сообщает «Болгарское телевидение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome. Мигранты

Согласно официальной информации, нововведение призвано снизить риски распространения пандемии коронавируса на фоне увеличения притока в Болгарию нелегальных беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Предполагается, что в ближайшее время в районы Любимца и Елхово (Юго-восточные регионы Болгарии) будут доставлены новые сборные дома, а также технические строения для обеспечения быта сотен иммигрантов.

«Несмотря на то, что многие действующие ЦПВИ в Болгарии до сих пор не заполнены, болгарские власти заинтересованы в соблюдении всех изоляционных норм: люди, ищущие убежища в нашей стране, будут иметь собственное карантинное пространство», — говорится в заявлении МВД РБ.

Предполагается, что несколько обновленных иммиграционных центров приступят к приему посетителей уже с 1 ноября нынешнего года. Ранее официальная София зафиксировала резкий рост числа нелегалов, пересекающих границы Болгарии со стороны Турции и Северной Македонии.