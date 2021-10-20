Москва, 21 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на создание в регионах России с низкой рождаемостью дополнительных благоприятных условий для рождения в семье третьего ребенка, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Младенец с мамой

Предлагается в регионах с низкой рождаемостью (их перечень установит правительство РФ) предоставить право на получение материнского капитала женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

Меру предполагается распространить также и на мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2022 года.

Размер маткапитала при рождении третьего ребенка предлагается установить в том же объеме, что и при рождении первого ребенка, то есть 503 237,10 рублей.

По абсолютным показателям самое большое сокращение населения зафиксировано в Саратовской, Омской, Кемеровской и Волгоградской областях, а также в Алтайской крае, отметил депутат Госдумы Нилов со ссылкой на данные Росстата.

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