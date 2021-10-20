Луганск, , 18:19 — REGNUM Об обстреле Славяносербска и Знаменки, который ВСУ осуществили накануне, 19 октября, рассказали в ЛНР, сообщает 20 октября пресс-служба Народной милиции республики.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщил офицер представительства республике в СЦКК Александ Савенко, ВСУ с направления по Славяносербску выпустили противотанковую управляемую ракету. О повреждениях вышки связи в результате атаки рассказал начальник управления и эксплуатации мобильной связи ГУП ЛНР «Луганская коммуникация» Эдуард Смирнов:

«Вчера в 16:45 [мск] средствами мониторинга была зафиксирована аварийная ситуация на двух базовых станциях мобильной сети. Выехала аварийная бригада и диагностировала, что было повреждение нескольких элементов базовой станции и транспортного оборудования. Аварийные работы завершены, связь восстановлена».

По словам жителей Знаменки, получили повреждения жилые дома.

Напомним, только с начала суток 20 октября ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР: украинские боевики дважды обстреляли Золотое-5 и один раз — посёлок городского типа Калиново. Огонь ВСУ вели из гранатомётов.

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