Йошкар-Ола, 20 октября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Марий Эл по итогам уборочной кампании намолочено зерна в бункерном весе 220 тыс. тонн. Об этом заявил глава минсельхоза республики Андрей Кондратенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мешки с зерном

«К сожалению, это 63% от уровня прошлого года», — добавил министр. То есть, показатель снизился на 37% по сравнению с прошлым годом.

Он пояснил, что в течение всего летнего периода аномально сухая погода с недобором и неравномерным распределением осадков оказала негативное влияние на развитие растений и урожайность сельскохозяйственных культур.

По его словам, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 16 центнеров с гектара.

Кондратенко сообщил, что «заложена хорошая основа под урожай 2022 года». Озимые посеяны на площади 46 тыс. гектаров, что на один гектар больше площади озимого сева в прошлом году.

«Идет вспашка зяби на площади 101 тыс. га, что на 27% больше прошлого года», — подчеркнул министр.

Хозяйства республики обновили парк сельхозтехники на сумму около 1 млрд рублей, закупив 480 единиц оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам уборочной кампании 2020 года, валовой сбор зерна в Марий Эл составил 317,7 тыс. тонн, что на 30,9% превышало показатель предыдущего года. Средняя урожайность составляла 23,6 центнера с гектара, годом ранее — 19,9 центнера с гектара.