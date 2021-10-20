Токио, 20 октября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Столб пепла, выброшенный при извержении вулкана Асо в Японии, достиг высоты 3,5 тыс. метров, сообщает 20 октября агентство Kyodo News.

Извержение вулкана

Население прилегающих к вулкану районов предупреждено об угрозе выброса камней и лавовых потоков. Канцелярия премьер-министра Японии организовала кризисный штаб для борьбы с возможными последствиями извержения.

Стоит отметить, что самый активный из вулканической сети Асо Накадакэ в 2017 году выбрасывал столб пепла и дыма на двухкилометровую высоту.

При этом вулкан Асо находится в 130 км от атомной энергостанции «Иката».