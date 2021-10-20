Токио, 20 октября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Японская компания Square Enix открыла новую студию, которая будет заниматься разработкой мобильных видеоигр. Об этом 20 октября сообщает портал gamesindustry.biz.

(сс) Maurizio Pesce Смартфоны

Главный офис студии будет располагаться в Лондоне (Великобритания). Сейчас команда разработчиков трудится над мобильными играми по франшизам Tomb Raider и Avatar: The Last Airbender.

Добавим, что игра Tomb Raider Relodaded, которой сейчас занимается новая студия Square Enix, была анонсирована ещё в 2020 году. Её релиз запланирован на 2022 год.