Рига, 20 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Несмотря на всю сложность ситуации в Латвии, вызванной ковид-эпидемией, пандемии не усугубила положение самых бедных слоев населения. Об этом заявила профессор Латвийского университета Байба Бела в интервью местному радио Latvijas Radio.

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Она обосновала свое мнение тем, что в 2020 году правительство выделило на социальную помощь примерно столько же, сколько и предыдущие годы. Это показывает, что ситуация с бедностью в стране не критическая, уверена ученая. Бела при этом отметила, что подтвердить свою точку зрения она сможет, лишь когда станут известны точные показатели доходов населения.

Она добавила, что пандемия выявила одну из главных проблем у людей с низкими доходами — отсутствие навыков решать свои проблемы через Интернет цифровым способом.

«Это привело к другого рода стрессу, и многим пришлось справляться с ним своими силами. У них нет навыков использовать Интернет в том объеме, который сейчас часто требуется. Это создает «цифровую трещину», а это опасная вещь», — заявила профессор.

Портал Rus.LSM.lv напомнил в этой связи, что в Латвии пособие по гарантированному минимальному доходу с 2021 года было увеличено с прежних 64 до 109 евро в месяц. План по улучшению системы поддержки минимального уровня доходов, составленный на 2022−24 годы, кабинет министров страны рассмотрел 14 сентября нынешнего года. Решено, что пересмотр минимального гарантированного уровня доходов будет осуществляться каждый год.