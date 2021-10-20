Петрозаводск, 20 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Проблема поставки сырого молока в Республике Карелии разрешилась. С 21 октября поставки сырья на молочные комбинаты региона будут обеспечены в полном объеме. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского и рыбного хозяйства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что молочные совхозы Карелии, поддерживаемые государством, начали поставлять свою продукцию в соседнюю Вологодскую область, лишая сырья местных производителей. В результате продукция местных заводов «Славмо» и ОМК начала исчезать с полок магазинов.

20 октября состоялось очередное совещание по вопросу реализации сырого молока на молокоперерабатывающие предприятия Республики Карелия. В нем приняли участие министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Владимир Лабинов, генеральный директор ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» Антонина Жеребцова и исполняющим обязанности генерального директора АО «Племсовхоз «Мегрега» Фёдор Ганин.

«Меры, предпринятые министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия в целях урегулирования сложившейся ситуации при эффективном взаимодействии всех заинтересованных сторон, позволили выработать согласованный вариант дополнительного соглашения по поставкам сырого молока, приемлемый, как для производителей молокосырья, так и для его переработчиков», — сообщили в министерстве.

Кроме того, была достигнута договоренность о введении нового сорта молока — «Олонецкий» — с более высокими качественными характеристиками сырья. А также установлены оптимальные закупочные цены, введены изменения по срокам и формированию и согласованию цены, оплаты принятого молока.

«С 21 октября 2021 года поставки сырого молока на АО «Олонецкий молочный комбинат» и АО «Славмо» хозяйствами ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» и АО «Племсовхоз «Мегрега» будут осуществляться в ранее согласованных объемах», — заверили в ведомстве.