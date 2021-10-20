Таллин, , 18:08 — REGNUM Показанный в Таллине спектакль «Горбачев» вызвал восторг у нового президента Эстонии Алара Кариса. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee со ссылкой на страницу главы государства в соцсетях.

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Президент Эстонии признался, что личность Михаила Горбачева является для него одной из ключевых фигур последних десятилетий прошлого века. Поэтому, как он полагает, «Горбачева», которого поставил российский Театр Наций, «стоит посмотреть и обдумать». А думать, по мнению Алара Кариса, надо о том, «насколько справедливы заявления, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев желал для своего государства развала».

Президент Карис выразил благодарность организаторам фестиваля «Золотая маска в Эстонии» за предоставленную местным зрителям возможность вновь увидеть лучшие спектакли российских театров.

Sputnik-meedia.ee сообщил, что спектакль «Горбачев» был показан в Таллине дважды — 18 и 19 октября на сцене Национального театра оперы и балета «Эстония». По словам режиссера Алвиса Херманиса, при постановке спектакля он сознательно избегал ситуаций, провоцирующих возникновение полемики на тему роли Михаила Горбачева в истории.

«То, что на карте Европы вследствие этого появилось много новых стран, не было его планом — это побочный эффект», — отметил театральный деятель в комментарии порталу.