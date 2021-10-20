Вашингтон, 20 октября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Кандидатура Рама Эмануэля, выдвинутая президентом США Джо Байденом на пост следующего посла в Японии, может столкнуться с оппозицией демократов, сообщает 20 октября CNN.

США

Некоторые из прогрессивных демократов ссылаются на послужной список Эмануэля, который раньше был мэром Чикаго. В частности, обсуждается расстрел полицией 17-летнего Лакана Макдональда в 2014 году.

Эмануэля обвиняли в том, что он пытался скрыть видеозапись, которая могла сыграть против полиции. На камерах было видно, как в Макдональда выстрелили 16 раз, причем большинство пуль попали в него, когда он уже прихрамывал, полулежа на земле.

Отметим, что выдвижение кандидатуры Эмануэля стало внутриполитическим вопросом на фоне соперничества США с Китаем и последним примером противоречий между прогрессивным и центристским крылом Демократической партии.