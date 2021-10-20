Пекин, 20 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Команда TikTok представила список ведущих блогеров своей соцсети. Имена самых влиятельных тиктокеров появились на сайте сервиса 20 октября.

TikTok

«Список открытий» разделён на пять категорий — «Преобразователи», «Иконы», «Новаторы», «Гурманы» и «Создатели». По данным издания Billboard, для создания рейтинга представители соцсети оценили профили блогеров по ряду параметров — вовлеченность аудитории, количество просмотров и созданных видеороликов, рост количества подписчиков и так далее.

Всего в список вошли 50 авторов. Среди них оказались блогеры Белла Порч, Девон Родригес, Бриттани Броски и другие.

Ранее Белла Порч представила трек Inferno. Композиция была записана с американским исполнителем Sub Urban.