Будапешт, 20 октября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Тактическая ролевая игра King Arthur: Knight's Tale выйдет на PC 15 февраля 2021 года. Об этом 20 октября сообщается на официальном сайте разработчиков проекта.

Lyncconf Games Геймер

Команда Neocore Games также представила новый трейлер проекта. В нём геймеров знакомят с различными классами доступных персонажей.

Добавим, что сейчас King Arthur: Knight's Tale доступна в сервисе Steam в формате «раннего доступа». В финальную версию проекта войдёт полная сюжетная линия, а также множество нового контента.