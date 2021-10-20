Челябинск, 20 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Челябинске группа подростков понесла наказание за стрельбу и появление в общественном месте в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Подросток

Известно, что противоправные деяния граждане в возрасте 14−17 лет совершили 29 августа и 1 сентября. В отношении соучастников составили протоколы по фактам мелкого хулиганства и появления в общественных местах в состоянии опьянения. А их законных представителей привлекли за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Подростков поставили на учёт. С ними ведётся профилактическая работа, добавили в ведомстве.