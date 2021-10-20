Берлин, , 17:57 — REGNUM Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил 20 октября журналистам, что Россия виновата в созданном Белоруссией кризисе с мигрантами в ЕС. Он отметил, что это не только его мнение: так считают и в германском правительстве.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что через территорию Белоруссии происходит «организованная или, как минимум, поддерживаемая на государственном уровне деятельность по перевозке нелегальных мигрантов», Зеехофер добавил:

«Мы все убеждены в том, что ключ к решению проблемы лежит в Москве».

Германский чиновник заявил, что белорусские власти не могли «ничего этого делать без как минимум знания или одобрения Москвы». Что касается Германии, то она не планирует закрывать свои границы с Польшей.

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