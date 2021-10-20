Глава МВД Германии обвинил Россию в кризисе с мигрантами
Берлин, 20 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил 20 октября журналистам, что Россия виновата в созданном Белоруссией кризисе с мигрантами в ЕС. Он отметил, что это не только его мнение: так считают и в германском правительстве.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Антироссийская пропаганда
Отметив, что через территорию Белоруссии происходит «организованная или как минимум поддерживаемая на государственном уровне деятельность по перевозке нелегальных мигрантов», Зеехофер добавил:
«Мы все убеждены в том, что ключ к решению проблемы лежит в Москве».
Германский чиновник заявил, что белорусские власти не могли «ничего этого делать без как минимум знания или одобрения Москвы». Что касается Германии, то она не планирует закрывать свои границы с Польшей.