Новосибирск, 20 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Новосибирске муниципальные бани продолжат работу до апреля 2022 года. В дальнейшем для их ремонта планируется заключить инвестиционные соглашения, сообщила мэрия города.

Баня

Сейчас в структуре муниципального бюджетного учреждения «БХ «Сибирячка» — шесть муниципальных бань. Ежегодно из бюджета Новосибирска выделяется 22 млн рублей на возмещение затрат: на компенсацию разницы по входному билету до его себестоимости, за льготные цены (50%) для определенных категории граждан.

В городской администрации уточнили, что в 2021 году из-за ранее введённых коронавирусных ограничений доходы бань значительно сократились. Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города выделил дополнительно ещё 16 млн рублей. Таким образом, в 2021 году на содержание бань из бюджета выделено 38 млн рублей.

Отметим, что оценочный объем ремонта по шести баням составляет 289,8 млн рублей.