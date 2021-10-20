Варшава, , 17:56 — REGNUM На севере Польши готовится введение в эксплуатацию второй базы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе, сообщает 20 октября Агентство по ПРО Минобороны США.

Американские солдаты в Польше U.S. Army Europe

База ПРО расположена на севере Польши в районе населённого пункта Редзиково в 165 км от границы России. Уточняется, что она вступит в строй в ближайшие месяцы.

Официальное введение в строй этой базы ПРО запланировано на 2022-й финансовый год, который в США начался с 1 октября.

База строится в рамках 3-й фазы реализации программы построения поэтапной адаптивной европейской системы противоракетной обороны (EPAA Phase III).

С конца июня 2021 года США размещают там пусковые установки противоракет SM-3 IIA наземной системы Aegis.

По данным агентства, еще в марте текущего года на базе Редзиково была протестирована работа радара SPY-1D (V) и систем управления ракетными пусками (FCS).

Как сообщало ИА REGNUM, размещаемые на американских базах ПРО в Румынии и Польше универсальные пусковые установки также можно использовать для пусков крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk.

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