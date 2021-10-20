Кострома, 20 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Глава администрации Костромы Алексей Смирнов поручил управлению образования создать резерв поваров для школьных столовых. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями СМИ 20 октября, прошедшей в городском лицее №32.

Https://edu.gov.ru Школьная столовая

«Заболеваемость населения в областном центре остаётся высокой. Болеют, в том числе, и повара школьных столовых. Где найти резерв? Как закрепить этот вопрос с юридической точки зрения, или сделать это неформально — чтобы повара соседних школ друг друга страховали? Насколько это реально? Над всеми этими вопросами сейчас будет работать управление образования», — пояснили ИА REGNUM в администрации.

Конкретных сроков для разработки предложения чиновник не определил. Напомним, в начале сентября 2021 года из-за увольнения всех поваров школьной столовой в костромском лицее No 32 возникли проблемы с питанием детей. Работники были недовольны уровнем зарплат, которые зависят от фонда оплаты труда каждого конкретного образовательного учреждения и были весьма скромны — 12 792 рублей (МРОТ) для подсобных рабочих, 15 — 18 тысяч для поваров. Увеличить жалованье поваров потребовал губернатор региона Сергей Ситников. Средства на «добавку» к зарплате школам выделили из бюджета Костромы, средняя зарплата поваров стала составлять 25 тысяч рублей.

В лицее эти меры решили проблему лишь частично — часть новых специалистов заболела, один повар «ушёл в загул». Директор образовательного учреждения предлагает решать проблему с помощью заключения договоров на целевое обучение поваров со ссузами, поскольку добровольно идти работать в школы молодёжь не хочет. На рынке труда есть много вакансий с более высоким уровнем зарплат и низким уровнем ответственности без частых проверок и ранних подъёмов на работу.