Ярославль, 20 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Ярославской области «Почта России» в отдельных сельских районах работает плохо. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству заявили сразу три депутата от трёх фракций — «Справедливой России», КПРФ и «Единой России».

Иван Шилов ИА REGNUM «Почта России»

С отчётом выступал директор управления федеральной почтовой связи Ярославской области Денис Филиппов. Он рассказал о том, что зарплаты сотрудников «Почты России» ощутимо выросли с 2018 года, а сами отделения были отремонтированы и стали более доступны для населения.

«Повышение зарплаты в среднем на 20 процентов. С 14 тысяч 400 рублей до 17 тысяч 300 рублей. Дальше мы очень внимательно следим за тем, чтобы заработная плата сотрудников росла. Мы очень внимательно следим за тем, чтобы заработная плата сотрудников росла. И если в 2018 году средняя заработная плата была 18 тысяч 136, то сейчас в 2021 году на текущий момент это 21 тысяча 483 рубля. А также с 1 октября у нас произошла отдельное повышение для производственного персонала — для сортировщиков и водителей на 11,6 и 15 процентов соответственно», — рассказал Денис Филиппов.

Однако с отчётом не согласилась депутат Ярославской областной думы Ольга Секачева. Она заявила, что представленные данные очень сильно расходятся с реальностью.

«Знаете, вот абсолютно ничего не совпадает. Ни цифры по зарплатам, ни условия труда. Вот такое создаётся впечатление, что всё-таки руководство не совсем владеет ситуацией. То есть, иногда начальство хотел слышать то, что слышит. А реально дела обстоят несколько иначе. Постоянно какие-то нравоучения, скандалы. Причём, вот вы говорите по оплате, там просто есть план. Если ты план не выполняешь — скандал. В итоге люди говорят: я семь тысяч-восемь получаю. На шесть я вынуждена, на свою зарплату купить вот этих вот сопутствующих товаров. Оно мне надо? Не надо. Человек уволился. Дальше — туалетов нет. Приезжает только начальство и с удивлением проверяя работу почтового отделения говорит — а где туалет-то у тебя? А на улице, дорогая моя. Вот травку окосила и туда иди. Стужа страшная, работать невозможно. Получают полставки, но должна и дрова принести, и печку истопить», — рассказала депутат.

По совам Ольги Секачёвой, спасает сотрудников почты только то, что им помогают главы сельских администраций. Поддержали Секачеву и другие депутаты. В частности за работников почты вступились Елена Кузнецова и Николай Бирук.

«Когда из уст руководителя региональной «Почты России» мы слышим, что мы учим людей зарабатывать деньги. Несколько раз повторили. Вот у него главное — мы учим людей деньги зарабатывать. А когда нужно выполнять услуги почтовые — это вот как-то побоку идёт. Не на первом месте это. Я вот не поверила. Не поверила этому выступлению, что на первом месте почтовые услуги. Да нет. Там зарабатывание денег идёт. Всё. Точка. И очень обидно слышать это. Да, работники почты молодцы, они альтруисты — работать в таких условиях. А вот руководство не вникает в эти проблемы и не вникает в чаяния людей. И очень жаль, я думаю, что выводов так и не будет сделано. Потому что красной строкой у нас идёт фраза «мы учим зарабатывать деньги», — поддержала коллегу Елена Кузнецова.

«За последние 10−20 лет, может быть я ошибаюсь, я не вижу существенного улучшения условий работников почты. Особенно на селе. При такой заработной плате скоро некому будет работать. И никто не пойдёт за 7−8-12 тысяч работать. Цифры, которые предоставлены, я считаю, что они немножко лукавят. И никто не будет работать в таких отделениях, которые находятся в таких помещениях. Я уже не говорю о сельских отделениях. Поставили вагончик — хорошо, спасибо. Приезжает машина, вываливает мешками всю корреспонденцию и уезжает. Почтальон берёт эти вещи, сортирует, потом их пихает в рюкзак. Плюс пенсию, продукты питания и всё это носит по деревне, зарабатывает дополнительно 6 процентов о которых говорил уважаемый докладчик», — продолжил Николай Бирук.

Депутаты отметили, что руководству региона стоит обращать больше внимание на проблемы региональной «Почты России».

«Я думаю, что комитет вправе обратиться в вышестоящие структуры и сказать, друзья мои, по средствам массовой информации говорят о тех огромных барышах, что вы их получаете. Но что-то жители Ярославской области их не ощущают. Обратите на нас внимание. И выделите хоть что-нибудь, чтобы залатать старые дыры, крыши и приостановить развал почтовых отделений в Ярославской области. Особенно на селе», — подытожил Николай Бирук.

Поддержала же регионального главу «Почты России» заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. По её мнению, региональные власти хорошо взаимодействуют с «Почтой России», а все жалобы решаются оперативно.