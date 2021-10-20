Вашингтон, 20 октября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Три человека погибли и еще двое находятся в больнице после стрельбы в штате Висконсин, сообщает 20 октября Fox News.

Преступление

Сообщение о происшествии поступило19 октября. Инцидент произошел внутри жилого дома. Когда полиция приехала, то обнаружила в доме тела трех погибших. Еще двое были направлены в больницу, где они находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент полиция не ведет активного поиска подозреваемых. Возраст и личности жертв пока не разглашаются. Остается неизвестным, что стало причиной перестрелки.

Напомним, что в Кеноше, где произошло преступление, за 10 месяцев были убиты 13 человек.