Брюссель, 20 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Эксперты направлены НАТО в Литву в связи с миграционным кризисом на белорусской границе, сообщил 20 октября журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Столтенберг «НАТО направило в Литву группу экспертов для содействия в операциях по поиску [мигрантов]».

Он пояснил, что будут искать мигрантов, перешедших нелегально белорусско-литовскую границу. При этом с задержанными мигрантами НАТО будет обращаться гуманно.